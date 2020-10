Trapani, club condannato e Pettinari e Luperini svincolati. Il Palermo li prende entrambi?

Da Trapani dopo l’esclusione ufficiale dal campionato c’è il libera tutti con i calciatori che da questa mattina hanno svuotato l’armadietto e lasciato la città. Tra quelli già liberi di accasarsi in questa ultima giornata di calciomercato ci sono l’attaccante Stefano Pettinari e il centrocampista Gregorio Luperini giocatori svincolati con effetto immediato. Il Collegio Arbitrale della Lega Pro si è pronunciato poco fa dopo i ricorsi presentati dai due calciatori per la mancata applicazione del protocollo sanitario. Il Trapani dovrà inoltre sborsare 5600 euro più iva per il pagamento delle spese legali e processuali. Il Palermo intanto potrebbe essere la prossima squadra di Luperini e Pettinari. Il ds Castagnini sta trattando.