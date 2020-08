Trapani, il sindaco scende in campo per trovare nuovi acquirenti

Futuro del Trapani molto incerto dopo la retrocessione in Serie C arrivata non sul campo ma per i due punti di penalizzazione per stipendi non pagati. L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sui granata e in particolare sul sindaco Tranchida che si è attivato per agevolare il cambio di proprietà o di trovare nuovi soci. La Alivision, socio unico del Trapani che fa capo al gruppo Petroni, con una lunga lettera, ha rassicurato il primo cittadino sull’intenzione di iscrivere il club in Serie C entro il 24 agosto, ma ha lasciato la porta aperta all’ingresso di nuovi e affidabili investitori. Anche con l’aiuto dello stesso sindaco. Nel frattempo, continua la battaglia giudiziaria a suon di ricorsi per tentare di riconquistare la Serie B.