Trapani resta in C: Tar Lazio respinge ricorso per B a 22 squadre

Altra notizia non positiva per il Trapani Calcio che si è visto respingere ricorso respinto presentato al Tar del Lazio per la disputa della B a 22 squadre. Nella giornata di lunedì il giudice amministrativo è entrato nel merito della discussione e con la decisione presa, il club granata resta in serie C. La respinta del ricorso al Tar, fa seguito a quella precedente del Collegio di Garanzia del Coni. Già all’inizio di settembre il Tar del Lazio, competente per territorio aveva deciso di non applicare la sospensione cautelare in merito al ricorsi dei granata che mira al ripristino della B a 22 squadre -come riporta Trapanigranata.it. Nello specifico, il ricorso del Trapani è contro Figc e Consiglio federale, peraltro non costituitisi in giudizio e la Lega B e, poi, anche nei confronti di Lega Pro, Perugia, Pescara, Bari, Novara, Carrarese e Carpi, anche loro non costituitisi in giudizio.