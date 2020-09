Trapani, salta ancora l’allenamento e contro la Casertana si farà la conta dei disponibili

Anche oggi i calciatori del Trapani non si sono potuti allenare e questo a poche ore dal debutto in campionato al Provinciale con la Casertana. Come i granata potranno scendere in campo domenica pomeriggio resta un vero mistero. La squadra sarà imbottita da elementi delle giovanili e qualche professionista, ma allestire un undici in condizioni atletiche normali per provare a mettere in difficoltà la Casertana sarà impossibile. Il Trapani ha svolto un solo allenamento collettivo con l’applicazione del protocollo sanitario dal giorno del raduno e questa seduta risale ad una settimana fa. Poi solo rinvii e polemiche con i calciatori che addirittura si sono allenati in spiaggia da soli. Il campionato di Serie C non parte bene insomma né per il Trapani, né per la Lega Pro che avrebbe dovuto vigilare e intervenire subito per evitare che la prima giornata avesse in calendario un match con il risultato scontato.