Trento, in Serie D con Malesani in panchina?

Voci dal Trentino che riguardano il tecnico Alberto Malesani il quale potrebbe allenare il Trento in Serie D. Una notizia riportata da Il Corriere del Trentino ma che non è ancora stata confermata dal tecnico e dai dirigenti del sodalizio neopromosso nei Dilettanti. Alberto Malesani, un’icona del calcio ducale e ancora oggi l’ultimo allenatore in grado di far vincere a una squadra italiana la moderna Europa League (all’epoca Coppa Uefa). Sono passati vent’anni da quel 3-0 al Marsiglia che consegnò nelle mani dal Parma la seconda coppa continentale della sua storia (oltre a una Coppa delle Coppe e a una Supercoppa europea) e da allora ha completamente cambiato vita.