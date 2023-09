Trento, Sangalli: “Felice per il gol, ma l’importante era vincere”

Esordio vincente in Serie C per il Trentodi Bruno Tedino, capace di strappare l'1-0 sul campo della Triestina. In gol Mattia Ronald Sangalli che, al 71' minuto, ha regalato la vittoria alla sua squadra. Al termine della gara, lo stesso Sangalli ha raccontato le proprie emozioni in conferenza stampa. Il primo pensiero è subito alla rete, messa a segno grazie a un grande controllo del pallone. "L'ho stoppata bene e ho fatto gol, è andata come immaginavo. La cosa più importante però è stata la vittoria della squadra"- spiega Sangalli. Poi, sulla partita, il calciatore del Trento ammette: "Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, ma siamo rimasti uniti. Abbiamo mosso bene la palla, trovando gli spazi giusti e meritando la vittoria su un campo difficile. Si tratta di una vittoria importante che ci regala fiducia per iniziare bene il campionato. Infine, la testa va subito al prossimo obiettivo: "Adesso pensiamo alla gara contro l'Atalanta, sarà molto difficile. Noi abbiamo in testa l'allenamento e il volersi migliorarci ogni giorno, capire quali sono le nostre forze, i nostri valori e i nostri limiti e provare a crescere continuamente. Solo così possiamo toglierci delle soddisfazioni.