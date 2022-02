Tributo per Mané dopo la Coppa d’Africa: sarà costruito uno stadio in un suo onore

L'omaggio al trascinatore del Senegal in Coppa D'Africa

Il successo di Sadio Mané con il Senegal nella Coppa d'Africa di quest'anno sarà ricordato per sempre. L'attaccante del Liverpool è diventato l'eroe del suo paese dopo aver segnato il rigore decisivo nel trionfo in finale contro l' Egitto del compagno nei Reds Momo Salah . Durante la competizione ha messo a segno tre gol e due assist.

Come riporta il Daily Mail, il sindaco di Sedhiou, città natale del 29enne, ha rivelato che sarà costruito uno stadio in onore della superstar del Senegal. L'impianto è attualmente in costruzione e, secondo quanto riferito, aprirà il prossimo anno. "Sadio Mane ha onorato tutto il Senegal, la regione di Sedhiou e l'intera area della Casamance. Ho deciso di intitolare a lui lo stadio di Sedhiou, in tal modo desidero trasmettere a lui la gratitudine di tutti i figli e le figlie della regione. Questo è un regalo che merita davvero", queste le parole del sindaco Abdoulaye Diop.