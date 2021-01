Triestina, Lodi rescinde e va in D a Messina

Torna in Sicilia Francesco Lodi (36) che quest’oggi ha trovato l’accordo per la rescissione con la Triestina, club di Serie C dove stava giocando poco. Il centrocampista di Frattamaggiore giocherà con l’FC Messina in D club giallorosso che punta al salto di categoria. L’annuncio in diretta Facebook è arrivato dal presidente del Football Club Messina, Rocco Arena, che ha anticipato il nuovo colpo di mercato per la sua squadra. Lodi ritroverà il tecnico Pino Rigoli, suo estimatore, che lo ha cercato e contattato. Le parti sono d’accordo, entro domani l’ex centrocampista del Catania sarà nella città dello Stretto per cominciare gli allenamenti. Per il fantasista campano contratto di un anno e mezzo.Lodi ha scritto pagine di storia indimenticabili con la maglia del Catania, giocando quattro campionati in Serie A, dal 2011 al 2014 (con un intermezzo nel Genoa), poi altre tre stagioni in C fino al 2020: 20 gol in A, 23 in C e tante giocate d’autore.