Trippier e l’aneddoto su Simeone: “Era molto ossessivo, mi chiamava mentre dormivo”

Le parole del terzino inglese

Kieran Trippier , terzino del Newcastle , ha rilasciato un'intervista ai microfoni della BBC in cui spiega un particolare aneddoto della sua esperienza all' Atletico Madrid e in particolare di un episodio col Cholo Simeone . Queste le sue parole:

"Ero entusiasta di giocare per lui. Quel che vedi in campo è frutto dei suoi allenamenti quotidiani. É molto emotivo, ossessivo. A volte ero in camera e dormivo e lui mi chiamava al telefono. È una follia, non l’avevo mai provato con altri allenatori. Mi parlava delle cose in cui potevo migliorare mentre cercavo di dormire. Mi arrivavano messaggi, chiamate in cui parlava di calcio. Vedi che è ossessionato. È un allenatore incredibile, Emocional è la parola giusta per definirlo".