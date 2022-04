Tuchel: “Jorginho ha sentito troppa pressione dopo l’Europeo. Ora non è al top”

Le parole dell'allenatore tedesco

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro Arsenal . L'allenatore del Chelsea è intervenuto sulla situazione di Jorginho . Il centrocampista italiano sta trovando poco spazio negli undici titolari dei Blues, a causa di una forma fisica non al meglio, e il tecnico tedesco ha spiegato il motivo. Queste le sue parole:

"Si è sacrificato per la squadra e penso che lo si possa vedere ora. Dopo la vittoria agli Europei ha sentito la pressione, su di lui c’erano tante aspettative. Si è assunto le sue responsabilità e lo fa sempre, per questo lo amo. Credo che lo abbiamo spremuto e ora si vedono le conseguenze. Al momento non è al massimo".