Tuchel si tiene stretto Lukaku: “E’ importante per noi. Si allena bene ed è motivato”

Le parole del tecnico tedesco

"Romelu Lukaku svolge ancora un ruolo importante nei nostri piani. Non pensiamo alle voci di mercato. Inoltre, al momento, non possiamo né vedere né comprare nessuno. Sento Romelu molto motivato, si allena bene ed è coinvolto quando giochiamo. È un vincente rimane un vincente e contro il Middelsbrough ha giocato una buona partita. In questo momento non c'è spazio per il malumore o la delusione. Ci sono tante partite decisive in arrivo nelle prossime settimane e ci sarà spazio per tutti perché abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore, Lukaku compreso".