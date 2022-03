Tuchel su Abramovich: “Non sta a me commentare. La guerra è più importante”

Le parole del tecnico dei Blues

"Per me come tecnico in carica non cambia molto nella gestione del quotidiano, visto che mi interfaccio sempre con Petr Cech e Marina Granovskaia su come migliorare la squadra. Se la proprietà Abramovich sia un problema vista la guerra causata dall'invasione russa? E' troppo per me per rispondere. Non sono a conoscenza dell'intera situazione e siamo tutti d'accordo sul fatto che ci sono situazioni molto più importanti del calcio e questo non cambierà mai. Situazioni come la guerra sono molto più importanti, ma sul ruolo di Abramovich non spetta a me commentare perché non ne sappiamo abbastanza. La guerra? Non sono un politico, non so che fare o che dire. Sono un privilegiato, sono seduto qui in pace, dovete smetterla di chiedermi della guerra, non ho risposte per voi".