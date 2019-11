Tutti pazzi per Mbappé, ma Klopp: “Nessuno può permettersi di comprarlo dal Psg…”

Tutti vogliono Kylian Mbappé, ma forse nessuno sarà mai in grado di strapparlo via al Paris Saint-Germain. Il motivo? Il francese…costa troppo.

Chiedere a Jurgen Klopp, manager del Liverpool, che nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande sul possibile trasferimento del campione francese in Reds. Mbappé, dopo essere stato accostato alle big d’Europa, tra cui anche il Real Madrid, è stato avvicinato anche all’ambiente inglese. Come riportano i principali media britannici, però, per il tecnico tedesco è impossibile che l’attaccante possa trasferirsi: “Da un punto di vista sportivo, non ci sono molte ragioni per cui non si debba comprare Mbappé”, ha detto Klopp. “Il problema è di natura economica: non ci sono possibilità. Non credo che ci sia un club nel mondo che possa comprarlo dal Paris Saint-Germain”.



Per Mbappé si parla di un’offerta da 300 milioni di euro che il Real Madrid di Florentino Perez sarebbe disposto a mettere sul piatto. Cifra monstre che smentirebbe, dunque, anche il parere di Klopp.