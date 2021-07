U. Hoeness: “Inglesi antipatici e hanno lasciato l’Europa. Io tifo Italia”

Il pensiero dell'ex presidente del Bayern Monaco in vista della finale

L'ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha criticato il comportamento degli inglesi in vista della finale di Euro 2020 Italia - Inghilterra, dicendo che le sue simpatie saranno dalla parte degli italiani. “Se avessi tempo di accendere una candela per l'Italia, lo farei. Gli inglesi si comportano in modo assurdo. Ricordo che una ragazza con la maglia della Germania piangeva e l'intero stadio le urlava contro. O quando viene suonato l'inno danese e l'intero stadio fischia. Questo non è lo spirito sportivo che gli inglesi promuovono da sempre. Hanno un primo ministro (Boris Johnson ndr.) che non mi piace affatto. Quando penso a come si comporterà oggi con la maglia dell'Inghilterra, mentre 60mila persone sono contagiate dal coronavirus, mi fa impazzire. Per tutto questo ora ho una grande antipatia nei confronti degli inglesi. Inoltre, hanno effettivamente lasciato l'Europa"- ha ammesso Hoeness.