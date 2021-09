Ubriaco alle 5 del mattino: patente ritirata per Jean-Philippe Gbamin dell’Everton

Problemi per il centrocampista del club inglese

A riportare i fatti è il Daily Mail che spiega come la giustizia inglese abbia condannato il calciatore dell'Everton Jean-Philippe Gbamin al pagamento di una multa di poco meno di 30mila euro per aver causato un incidente stradale lo scorso 8 agosto mentre era alla guida della sua auto alle 5 del mattino. Ma c'è di più: il giocatore è stato trovato con un tasso alcolico superiore al consentito (una volta e mezzo oltre il limite di legge). Per questa ragione, si legge sulla versione online del tabloid, il classe 1995, che in due anni con i Toffees ha visto ben poco il campo di gioco, ha ricevuto anche il ritiro della patente di guida per 14 mesi. Il calciatore non potrà dunque guidare la sua supercar, una Audi RS Q8 per oltre un anno.