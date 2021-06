Ucraina, Shevchenko: “Contro l’Austria ho visto squadra senza energia”

L'analisi del ct dell'Ucraina dopo la sconfitta contro l'Austria

Il ct dell'Ucraina Shevchenko ha commentato la sconfitta contro l'Austria (0-1) nell'ultimo turno della fase a gironi del campionato europeo: “E' stata una partita molto dura, soprattutto fisicamente. Abbiamo perso battaglie individuali e commesso errori. Ho visto una squadra a cui manca l'energia. I nostri giocatori hanno dato il massimo nel secondo tempo, ma a volte ci sono partite in cui non funziona niente. Prima o poi, questo porta a commettere errori. Abbiamo perso un semplice pallone a centrocampo e poi abbiamo subito un gol. Dopo questo gol, praticamente non abbiamo avuto la possibilità di tornare in partita", spiega Shevchenko.