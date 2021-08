Ucraina, Shevchenko non è più il tecnico della nazionale

L'ex Milan ha spiegato il motivo

L'Ucraina oggi non ha più Andriy Shevchenko nel ruolo di commissario tecnico. L'ex Milan lasciato ufficialmente l'incarico con un breve messaggio. “Oggi termina il mio contratto con la Nazionale Ucraina. Ho speso cinque anni con la Nazionale, è stato un lavoro arduo ma che ha dimostrato che siamo in grado di giocare un calcio moderno. Sono grato al presidente per l’opportunità, così come a ogni calciatore, tutte le persone che mi hanno aiutato e sono stati coinvolti nella squadra. Tanti ringraziamenti ai fan per il supporto e le critiche. Insieme abbiamo mostrato che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo e divertente”.​