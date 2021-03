Udinese, Bonifazi: “Pensiamo alla salvezza, poi alzeremo l’asticella. La concorrenza ci aiuta”

L’Udinese è una delle squadre di medio bassa classifica che può ritenersi tranquilla per quanto riguarda la posizione occupata in classifica, invece Bonifazi preferisce tenere la guardia alta: “Noi valutiamo passo per passo i nostri obiettivi. Intanto dobbiamo raggiungere i 40 punti – afferma il difensore ai microfoni di Udinese TV -, dopodiché saremo noi i primi a voler raggiungere posizioni di classifica più importanti”. La Lazio sarà il prossimo avversario dei friulani: “Non è una squadra nel suo miglior momento ma ha comunque grandissime individualità e un collettivo unito da anni, con un allenatore che la segue da più stagioni. Noi cercheremo di mettere in campo quello che stiamo facendo, col rispetto dell’avversario ma anche con la consapevolezza di essere diventati una bella realtà”. La concorrenza in difesa sembra stimolare Bonifazi: “Siamo in tanti a giocarci il posto, ma questo ci stimola molto nella quotidianità, nell’allenarci e nel dare sempre il meglio di noi stessi, ma è anche frutto delle ottime qualità individuali. Siamo stati spesso chiamati in causa in momenti di difficoltà e abbiamo sempre risposto bene”.