Udinese, De Paul: “Siamo tornati a fare gli stessi errori di inizio stagione”

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese ha voluto commentare il pareggio di Bologna ai microfoni di Udinese TV: “Non siamo contenti di questo pareggio. Si tratta di un punto che ci teniamo stretti per come si sono messe le cose, ma non si può continuare a regalare dei tempi interi di gara, oggi il primo tempo lo abbiamo regalato al Bologna. Tutti commettiamo degli errori, ma adesso sta succedendo quello che è accaduto nella prima parte di campionato, quando i nostri disimpegni permettevano agli altri di fare risultato. Una volta eliminate certe cose abbiamo infilato una striscia di sei risultati utili consecutivi”.