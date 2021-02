Udinese, Deulofeu: “Felice di far parte di questo progetto. Voglio tornare al top per la seconda parte di stagione”

L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu ha parlato a Udinese TV dell’andamento della squadra friulana: “Sono contento di far parte di questo progetto e di aver firmato con l’Udinese, ora sono qua a titolo definitivo e voglio fare di tutto per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, sono felice. Infortunio? Il mio percorso di recupero sta andando bene, il mio obiettivo era quello di arrivare al massimo della forma per la seconda parte della stagione. Ora il mio corpo sta rispondendo e tutti vogliono che torno al mio massimo livello. Voglio giocare tutte le partite”.