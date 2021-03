Udinese, Deulofeu un anno dopo il grave infortunio: “Felice di essere tornato in campo”

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha ripercorso su Instagram il grave infortunio subito al crociato un anno fa. Tanti mesi passati lontano dai campi, poi il ritorno in Serie A, non senza alcune difficoltà iniziali.

LE PAROLE DI DEULOFEU

“È passato un anno dal mio infortunio. Ho sofferto la rottura del crociato e dei due menischi. Per me è stato un continuo insegnamento giorno dopo giorno, soprattutto il saper trasformare un problema in un’opportunità per migliorarmi in molti aspetti, sia personali che professionali. Ad oggi sono molto contento per essere tornato a giocare. Ho potuto già esserci in 15 partite, nonostante la presenza di alcuni fastidi che fanno parte del processo. Tuttavia sento che ora sono finalmente nella parte finale del recupero”.