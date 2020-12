Udinese, Gotti: “Abbiamo provato a vincerla ma ci è mancato il gol. De Paul? Al presidente direi…”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Crotone di Stroppa: “Abbiamo provato ripetutamente a fare gol al Crotone – dichiara il tecnico friulano -, non ci siamo riusciti ma allo stesso tempo non abbiamo concesso nulla a loro. Nelle prossime partite dovremo dare di più per arrivare ai tre punti. Le tre vittorie consecutive? Le abbiamo costruite dopo il pareggio con il Sassuolo, quello è stato un punto guadagnato da squadra vera. Se il presidente mi dicesse che dobbiamo vendere De Paul mi dispiacerebbe, ma non sono il proprietario dell’Udinese”.