Udinese, Gotti: “Affrontiamo una partita per volta, tutti i punti sono importanti”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, parla alla vigilia della sfida contro il Cagliari: “Domani affronteremo una squadra aggressiva, con diversi calciatori di qualità. Servirà la miglior prestazione possibile per uscire dal campo con i punti. A gennaio ci troveremo difronte ad un tour de force in cui incontreremo squadra come Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Mai come adesso diventa importante affrontare le partite una per volta. Tutti i punti sono importanti, considerato anche quello fatto contro il Crotone. Mandragora? In settimana ho visto lampi del calciatore che conosciamo. De Maio? Ci ha messo un po’ a superare il Covid ma domani tornerà a disposizione, non ha passato dei giorni facili”.