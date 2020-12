Udinese, Gotti: “Presto avrò la rosa al completo, ma voglio solo giocatori al top”

L’Udinese è pronta a tornare in campo dopo il rinvio del match con l’Atalanta di domenica scorsa. I friulani domani sfideranno il Torino di Giampaolo, affamato di punti e pronto a complicare la vita alla squadra di Gotti. Il tecnico proprio domani tornerà in panchina dopo alcune gare di assenza: “La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta – dichiara Gotti a UdineseTV – , gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori. Alla fine però è solo il campo che dà realmente il polso della situazione”. L’avversario dell’Udinese sarà il Torino, particolarmente bisognoso di punti: “E’ una squadra simile a no in alcuni versi. Al di là del sistema di gioco che sicuramente imporrà alcuni adattamenti rispetto alle uscite sia offensive che difensive, i concetti di gioco del tecnico Giampaolo sono chiari a prescindere. Ci conosciamo da molti anni”.

ROSA PIENA – Gotti è pronto a godersi per la prima volta in stagione una rosa al completo: “Spero che presto saremo al completo. Stiamo recuperando giocatori che iniziano ad allenarsi con continuità, anche se pure domani ci saranno delle assenze La vera differenza non sta nei giocatori che sono a disposizione, ma nell’averli al top della condizione. Per alcuni ci sarà da aspettare del tempo”. Poi Gotti parla del match rinviato con l’Atalanta: “Mi è dispiaciuto non averlo giocato, eravamo pronti e venivamo da una buona preparazione”.