Udinese, Lasagna: “Finalmente il gol, era un macigno che mi portavo dietro. Gli Europei…”

Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese, ha commentato il pareggio ottenuto dai friulani contro il Cagliari: “Sono felice per la rete ritrovata, era un macigno che mi stavo portando dietro da tanto tempo. Dopo il Covid mi sono accorto di essere rimasto indietro di condizione fisica e mi sono allenato duramente, ora posso dire che da oggi riparte il mio campionato. Non era facile pareggiare su un campo duro come quello del Cagliari. Gli Europei? Ci credo, fino al momento delle convocazioni non mollerò di un centimetro, poi accetterò le scelte del CT Mancini”.