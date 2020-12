Udinese, Pussetto: “Non sono ancora soddisfatto, posso dare di più. Meritiamo di arrivare…”

Ignacio Pussetto, esterno offensivo dell’Udinese e autore di un’ottima stagione fino a questo momento, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono felice ma non ancora soddisfatto di quello che ho fatto. Tornare a Udine è stato un po’ come tornare a casa. So che posso fare ancora di più rispetto a quanto ho mostrato fino ad oggi e devo impegnarmi per fare in modo che ciò avvenga. L’ultimo periodo per noi è stato particolarmente soddisfacente ed importante, adesso dobbiamo continuare in questo modo. L’Udinese merita di stare nella parte sinistra della classifica e dobbiamo lavorare perchè ciò accada”.