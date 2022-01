Udinese, ricorso respinto: il Giudice Sportivo conferma la sconfitta con l’Atalanta

La decisione del Giudice Sportivo

Dopo la sfida dello scorso 9 gennaio tra Udinese e Atalanta , il club friulano aveva presentato ricorso al Giudice Sportivo sostenendo di essere stata vittima di un sopruso, come confermato dalle parole di Pierpaolo Marino . La Lega Serie A aveva presentato un ulteriore ricorso contro l'ASL del Friuli Venezia Giulia che sosteneva l'impossibilità del regolare svolgimento della partita a causa dei troppi casi Covid tra le file dell'Udinese.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha dunque respinto il ricorso presentato dal club bianconero. Confermata, quindi, la sconfitta interna contro l'Atalanta per 6 reti a 2. Ecco la nota ufficiale: "Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea respinge il ricorso della Società Udinese Calcio e conferma il risultato dell'incontro in epigrade come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022".