Udinese-Salernitana, i campani non si presentano: l’arbitro fischia lo stesso l’inizio

Nonostante l'assenza degli ospiti, è stato fischiato il calcio d'inizio

La Lega Serie A non ha deciso di rinviare la partita tra Udinese e Salernitana nonostante il divieto di partenza dall'ATS per i campani a causa di alcuni casi Covid. Il club friulano si è recato allo stadio nonostante l'assenza della squadra di Colantuono ed è andato in campo, attendendo assieme al direttore di gara Giacomo Camplone, che ha fischiato il calcio d'inizio, e i suoi assistenti 45 minuti, prima del triplice fischio che sancirà la fine del primo tempo e di conseguenza della partita. Ora la palla passerà alla giustizia sportiva che prenderà le decisione in merito al caso.