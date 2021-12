Udinese-Salernitana, rinviata la decisione: i campani pronti a fare ricorso

Rinviata la decisione del Giudice Sportivo in merito a Udinese-Salernitana

Nell'ultimo turno di Serie A la partita tra Udinese e Salernitana non è disputato perché la squadra granata non ha potuto presentarsi alla Dacia Arena di Udine. I campani stati bloccati dalla ASL di competenza, causa contagi Covid nella squadra. Nella giornata di oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, che non ha assegnato il 3-0 a tavolino ai friulani per il match contro la Salernitana, rinviando così il verdetto.