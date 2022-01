Udinese-Salernitana, sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione per i granata

La decisione del Giudice Sportivo

Attraverso un lungo comunicato il Giudice Sportivo ha reso nota la decisione di assegnare la partita vinta a tavolino, per 3-0, dopo i fatti di Udinese-Salernitana, alla squadra friulana. Inoltre, alla compagine granata è stato anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica, per non essersi presentata alla gara di Udine contro i friulani. Le sanzioni sono previste dall'articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto.