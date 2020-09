Udinese, Gotti: “Non mi dispiacerebbe iniziare il campionato una settimana dopo”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato del sorteggio dei calendari che dovrebbero far incontrare ai bianconeri lo Spezia, ultimo arrivato in Serie A.

“RIMANDARE LA PRIMA GARA? NON MI DISPIACEREBBE”

Il mister dell’Udinese ha parlato a UdineseTV: “Sinceramente avere una settimana di preparazione in più è una cosa che non mi dispiace per nulla. Per quanto riguarda noi, non so la situazione del nostro avversario. Probabilmente per loro è una data storica, simbolica quella della prima gara in A anche se, da quanto sembra, non sarà contro di noi. Avere una settimana in più di lavoro e, contestualmente, una settimana in meno di mercato ad ingombrare la testa dei calciatori, non mi dispiace. È solo un esercizio intellettuale guardare il calendario in questo modo perché non sai come trovi le squadre. È chiaro che il nostro calendario sembra abbastanza equilibrato sulla carta perché non hai tante big tutte contemporaneamente e c’è una alternanza tra squadre ritenute di prima fascia e quelle che sono, in qualche misura, ritenute più abbordabili. Trovare tre di queste squadre nelle ultime partite non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio. Nella recentissima esperienza che abbiamo fatto siamo andati a prenderci punti importanti con la Roma e la Juventus ed abbiamo lasciato punti importanti con squadre che sembravano più alla nostra portata. Abbiamo, quindi, imparato la relatività di queste considerazioni”.