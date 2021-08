Uefa, da settembre Var nelle qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo

La UEFA ha annunciato, con il consenso della FIFA, che il sistema del Video Assistant Referee sarà operativo a partire dalla quarta giornata delle Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022

A seguito della decisione assunta dal Comitato Esecutivo lo scorso luglio, la UEFA ha annunciato che il sistema del Video Assistant Referee (VAR) sarà utilizzato - con il consenso della FIFA - in tutte le restanti partite delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sistema sarà operativo a partire dalla quarta giornata e verrà utilizzato in tutte le rimanenti partite che si svolgeranno a partire da settembre 2021. L’Italia, prima nel Gruppo C a quota 9 punti dopo le prime tre gare, tornerà in campo per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 il 2 settembre a Firenze con la Bulgaria per poi far visita il 5 settembre alla Svizzera e ospitare l’8 settembre a Reggio Emilia la Lituania.