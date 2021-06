Ufficiale – Bayern Monaco: Rummenigge si dimette e lascia spazio a Kahn

Cambio di guardia in casa dei campioni di Germania

"È il momento strategicamente più sensato e logico per farlo", ha detto Karl-Heinz Rummenigge come si legge sul sito del Bayern Monaco. "E' la fine dell'anno finanziario e inizia una nuova sezione con una nuova squadra. Oliver Kahn come nuovo CEO dovrebbe essere responsabile della nuova stagione fin dall'inizio, anche nell'interesse delle persone coinvolte e quindi nell'interesse del futuro del Bayern. Ho detto due anni fa che stavamo pianificando una transizione prudente, e ora è finalmente in atto, come dovrebbe essere".