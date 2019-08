Ufficiale – Marsiglia, arriva Benedetto dal Boca Juniors: quattro anni di contratto

Arriva la prima avventura europea per l’attaccante argentino Dario Benedetto, che si è appena trasferito dal Boca Juniors all’Olympique Marsiglia. Il giocatore, 29 anni, ha firmato un contratto di quattro anni con il club francese, che proprio ieri ha perso in amichevole per 1-0 contro il Napoli. Secondo numerose indiscrezioni, l’OM ha pagato circa 15 milioni di euro il cartellino del Pipa, che in carriera ha sempre vestito maglie di squadre argentine, eccezion fatta per i messicani del Tijuana (2013-2014) e dell’América (2015-2016). Oltre ad aver vinto tre campionati argentini (uno con l’Arsenal de Sarandì e due con il Boca Juniors) e uno messicano (con l’América), conta 5 presenze con la Nazionale maggiore. A quasi 30 anni la prima occasione europea per mostrare tutto il suo valore. Sarà guidato da Villas-Boas.