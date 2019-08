Ufficiale – Saponara è un nuovo giocatore del Genoa

L’attesa è finita: Riccardo Saponara è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Un paio di giorni fa l’ex Milan aveva ricevuto una accoglienza positiva dai tifosi del Grifone in occasione delle visite mediche, ma quelli della Sampdoria, invece, hanno criticato molto il trequartista per la scelta di accasarsi nell’altra squadra di Genova. Il classe 1991, come sottolineato dai canali ufficiali del club di Enrico Preziosi, arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito con la diritto di riscatto.

Saponara, nato a Forlì, in carriera ha cambiato diverse casacche: è partito dal Ravenna nel 2008-2009, quando era in Prima Divisione di Lega Pro, poi la consacrazione con l’Empoli, in B, per meritarsi una stagione e mezza al Milan. Da lì, due anni ancora all’Empoli, nel frattempo passato in A, Fiorentina, Sampdoria e ora, appunto, Genoa.