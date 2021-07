Ufficiale – Spal, Clotet il nuovo allenatore

L'ex allenatore del Brescia si trasferisce a Ferrara

Dopo essere ritornato in Spagna al Malaga B, nel novembre 2013 entra come consulente del vivaio allo Swansea City, passando l’anno successivo secondo allenatore.

La sua carriera prosegue in Inghilterra al Leeds United come vice allenatore, poi all’Oxford United nel 2017 come primo allenatore e infine al Birmingham City per due stagioni, la seconda delle quali come primo allenatore nel 2019.