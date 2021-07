Ufficiale – Toni Kroos dice basta alla Germania: “Grazie Jogi buona fortuna Flick”

Il centrocampista ha spiegato su Instagram perchè ha detto addio alla nazionale

Ieri le prime indiscrezioni oggi la conferma ufficiale. Il centrocampista della Germania e del Real Madrid Toni Kroos ha annunciato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Lo ha ho scritto sulla sua pagina Instagram. “Ho giocato 106 partite con la nazionale tedesca. Certo, volevo arrivare a 109 e vincere il Campionato Europeo. La decisione di lasciare subito dopo Euro 2020 è stata presa tempo fa, perché capisco che la strada per il Mondiale è chiusa per me. Il motivo principale: voglio concentrarmi sugli obiettivi del club, aiutare il Real Madrid a vincere più trofei possibili nel prossimo futuro. Inoltre, avrò tempo per riposarmi, fare una pausa extra, che non ho potuto permettermi negli ultimi 11 anni. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Un ringraziamento speciale a Joachim Loew, che mi ha reso un grande giocatore, campione del mondo. E buona fortuna e successo a Hansi Flick ", ha scritto Kroos.