Una marca d’abbigliamento è pronta a coprire d’oro Grealish

L'accordo tra il calciatore e la marca di abbigliamento

Col trasferimento al Manchester City nella scorsa estate, Jack Grealish è diventato il giocatore inglese più costoso della storia del calcio. L'ex Aston Villa , dopo un difficile inizio di stagione, sta entrando sempre più nelle idee tattiche di Pep Guardiola . Il giocatore, però, oltre a farsi notare in campo, è celebre per le sue avventure al di fuori del rettangolo verde.

Come riporta The Athletic, Jack Grealish sarebbe in procinto di firmare un accordo milionario con il marchio italiano Gucci. L'esterno del Manchester City è da sempre ammiratore degli abiti prodotti dalla celebre casa di moda e riceverà un compenso a sette cifre per diventare ambasciatore. Un affare definito "senza precedenti" dal quotidiano.