United su Rangnick, Redknapp: “La scelta più stupida vista in vita mia”

Harry Redknapp racconta le sue impressioni sul possibile cambio in panchina nel Manchester United

In casa Manchester United si continuano a fare valutazioni su come gestire il post Solskjaer. I Red Devils hanno affidato la squadra provvisoriamente a Michael Carrick, ma si valuta l'acquisto di Ralf Rangnick come tecnico ad interim, data la sua maggiore esperienza. Tuttavia questa ipotesi non convince affatto Harry Redknapp, che ai microfoni del Sun spiega il suo punto di vista senza mezze misure: "Il fatto che il Manchester United rimpiazzi un allenatore ad interim con un altro allenatore ad interim è ridicolo. Non ho mai sentito niente di più stupido in vita mia, da qualsiasi punto la si guardi".