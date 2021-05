Valladolid, Ronaldo e il bonus alla squadra per battere l’Atletico Madrid

150 mila euro ai giocatori per salvarsi e... fare un regalo al Real Madrid

Redazione ITASportPress

Ronaldo, il Fenomeno, attuale presidente del Valladolid, le proverà tutte per salvare i suoi e regalare, allo stesso tempo, una gioia alla sua ex squadra: il Real Madrid. La Liga, arrivata al suo ultimo atto con le sfide di questa sera, potrebbe vedere un vero e proprio ribaltone in testa alla classifica ma anche nella zona retrocessione.

Ebbene sì, perché il Valladolid ha in mano il suo destino e quello dei blancos allenati da Zinedine Zidane. La squadra di Ronaldo, infatti, se la vedrà con l'Atletico Madrid e, in caso di vittoria, potrebbe permettere ai galacticos - impegnati contro il Villarreal -, di compiere il sorpasso. Allo stesso modo, in caso di tre punti, la squadra del Fenomeno potrebbe clamorosamente salvarsi all'ultima sfida. In questo caso, però, servirà anche il contemporaneo k.o. dell'Huesca.

STIMOLO - E in che modo Ronaldo spera di motivare i suoi alla "doppia" impresa? Come riporta Mundo Deportivo, il presidente del Valladolid ha promesso circa 150 mila euro a ciascun giocatore in caso di successo contro l'Atletico Madrid e soprattutto in caso di salvezza.