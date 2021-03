Van Basten: “Sono stato curato da cattivi dottori. Hanno peggiorato la mia situazione”

Lo storico ex attaccante del Milan Marco Van Basten ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, ricca di luci in campo ma presto compromessa dai tanti infortuni: “Il mio problema erano i cattivi dottori, che invece di capire la situazione e migliorarla l’hanno peggiorata. Il mio peggior nemico non sono mai stati i calci e i falli subiti dai difensori delle altre squadre – spiega Il cigno di Utrecht ai microfoni di El Paìs – . Cruijff? Da un lato voleva che vincessimo trofei. Dall’altro, i dottori gli spiegarono che se avessi giocato e quindi forzato la caviglia non mi avrebbe fatto male. Per Johan queste rassicurazioni furono sufficienti e mi disse che avrei dovuto giocare. È qui che inizia la mia responsabilità: io volevo scendere in campo Ho pensato che avrei dovuto insistere, visto che i dottori mi avevano assicurato che fosse tutto ok. Non andò bene, presto fui costretto ad alzare bandiera bianca”.