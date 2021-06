Van der Vaart scherza: “Critiche alla Spagna? Mie parole devo averla motivata…”

L'ex calciatore prova a riportare "la pace" tra lui e la Spagna

Nei giorni scorsi Rafael van der Vaart aveva definito la Spagna orrenda e si augurava di vedere la Roja come rivale della sua Olanda in modo da poterla batterla. Le sue parole rilasciate a Nos a seguito del pareggio contro la Polonia erano state davvero dure: "Non fanno altro che passarsi la palla, manca un giocatore che faccia il passaggio decisivo".

Un botta e risposta che, in un certo senso, è continuato anche dopo il 5-0 maturato nella serata di ieri contro lo Slovacchia con le Furie Rosse che si sono finalmente sbloccati. A tal proposito, attraverso Twitter, Van der Vaart ha scritto scherzando e, probabilmente allo scopo di chiudere la vicenda: "Sembra che le mie parole siano servite per motivare. Bella partita, congratulazioni per la qualificazioni alla fase a eliminazione diretta". Un tweet che mette fine alle polemiche. Almeno per ora...