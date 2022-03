Van Dijk, talismano da record del Liverpool ad Anfield: quando gioca lui…

Numeri incredibili tra le mura amiche per il difensore olandese dei Reds

Come riportato da Opta, infatti, Van Dijk non è mai stato dalla parte dei perdenti per il Liverpool in 60 partite di Premier League da lui giocate ad Anfield. Così facendo ha stabilito un nuovo record del maggior numero di partite casalinghe per un solo club senza mai perdere nella competizione. Per l'olandese uno scorso di 52 vittorie e soli 8 pareggi.