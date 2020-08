Van Persie vota Inter: “I nerazzurri batteranno 2-1 lo Shakhtar. Gran lavoro di Conte, basta guardare Lukaku…”

Robin Van Persie scopre le sue carte riguardo alla gara che vedrà impegnata l’Inter nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

LE PAROLE DI VAN PERSIE

Robin Van Persie ha parlato al sito ufficiale della Uefa, ecco le sue parole tradotte da FcInterNews:

Sull’Inter: “I nerazzurri sono sempre stati un top club, anche se non sempre su questi livelli. Conte sta facendo un grande lavoro, ha dato alla squadra un’identità e vuole che i suoi ragazzi stiano sempre bene. Nel club mi sembra che ci sia sintonia e infatti si vedono i risultati, basti pensare alle prestazioni di Lukaku”.

Sullo Shaktar: “In carriera gli ho affrontati con diverse maglie, sono una squadra tecnica e spensierata, non importa se giocano in casa o meno, reggono l’impatto a livello mentale. Esprimono il loro calcio in ogni situazione”.

Il pronostico: “Difficile da dire, stanno bene entrambe. Se proprio devo scommettere su qualcuno scelgo l’Inter, finirà 2-1 per i nerazzurri”.