Venezia, ultras voltano le spalle durante minuto silenzio per Zamparini

Il gesto dei tifosi più caldi dei lagunari

Nei giorni precedenti è scomparso l'ex presidente di Venezia e Palermo Maurizio Zamparini. Quindici anni alla presidenza del club lagunare, il noto imprenditore è stato ricordato con un minuto di silenzio prima del match a cui ha partecipato anche Luciano Spalletti, che all'inizio della sua carriera ha allenato proprio il Venezia di Zamparini nel 1999-2000 l'ex patron portò in A la società veneta, con il lutto al braccio durante la partita col Napoli. Gli ultras hanno però deciso di voltarsi di spalle al campo come segno di protesta. Zamparini ha sempre sofferto un rapporto di amore/odio con il pubblico lagunare. A far discutere, sono state soprattutto la fusione tra Venezia e Mestre, oltre che quello che i tifosi veneziani chiamarono "sacco di Pergine", nel luglio del 2002, quando da neopresidente del Palermo portò via 12 giocatori dal ritiro per tesserarli con i rosanero.