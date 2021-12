Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 scendono in campo Venezia e Juventus allo Stadio Pierluigi Penzo. Allegri schiera Morata in attacco con Dybala. In difesa rientra De Sciglio sulla corsia destra. Nei lagunari, Zanetti lancia Modolo in difesa. Tridente d'attacco formato da Aramu, Henry e Johnsen. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: