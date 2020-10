Verona, buone notizie per Juric: Barak negativo al tampone

Sorride il Verona e sorride mister Juric che può tornare a contare su Antonin Barak, guarito dal coronavirus. Il centrocampista aveva contratto nelle scorse settimane il Covid-19 ma l’esito dell’ultimo tampone è stato negativo e potrà presto fare ritorno col gruppo squadra.

Verona: Barak negativo al tampone

A rendere nota la buona notizie è il club veronese attraverso un comunicato stampa apparso sul sito della società e sui canali social: “Hellas Verona FC comunica che, dopo gli ultimi test effettuati, Antonín Barák è risultato negativo al Covid-19”.

In questo modo il calciatore potrà tornare a disposizione della squadra e forse anche per la prossima sfida di campionato contro la Juventus, anche se ovviamente non avrà tutti i 90 minuti sulle gambe.