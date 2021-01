Verona, Juric: “Dimarco fa grandi cose anche in allenamento. Siamo in emergenza”

L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha analizzato il pari ottenuto dai suoi ragazzi contro il Torino di Giampaolo: “Dimarco ha un piede favoloso, certe giocate gliele vedo fare anche in allenamento. È un giocatore diverso da Lazovic perchè a differenza sua ha meno uno contro uno, però mostra dei colpi importanti. Le ultime partite le abbiamo risolte con dei gol da collezione, l’anno scorso facevamo più reti costruite. Siamo in emergenza, la prestazione è stata comunque buona perchè nel primo tempo non abbiamo mai fatto tirare in porta il Torino e gli abbiamo costretti a giocare lungo su Belotti”.