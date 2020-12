Verona, Juric: “L’Inter la più forte, ma per noi sono tutti big match. 2020 fantastico per me”

Il mister dell’Hellas Verona, Ivan Juric, presenta la partita contro l’Inter di Conte: “Stiamo andando sempre al massimo, non abbiamo ancora sbagliato una partita. Per noi però sono tutte le avversarie sono grandi, basti pensare alla Sampdoria che è anni luce davanti a noi. A livello di soluzioni e di allenatore credo che l’Inter sia la più forte, si giocherà il campionato con altre grandi squadre come Milan, Juventus, Roma e Napoli. Il 2020 per me è stato un anno fantastico, così come la stagione che ho fatto a Crotone. Abbiamo tagliato traguardi che sembravano irraggiungibili”.