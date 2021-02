Hellas Verona, Juric: “Gara dominata. Lasagna mi ricorda Milito. Dimarco…”

L’allenatore dell’Hellas Verona parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoriosa rimonta sul Parma: “Stasera non era facile, prendere gol così velocemente dopo due prestazioni non buone poteva rendere difficile la partita. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto le cose come si deve, a tratti abbiamo dominato. Dimarco ha corso tanto, ma probabilmente c’è anche chi lo ha fatto più di lui, ogni tanto dovrebbe sfruttare di più il suo piede mancino. I ragazzi mi sono piaciuti molto. Colley? Ha un problema al ginocchio, qualcosa sicuramente c’è ma speriamo niente di grave. Abbiamo già fuori Kalinic e speriamo di recuperare presto sia lui che Colley. Lasagna ci sta facendo una grande impressione, in lui noto delle cose che vedevo in Diego Milito. Ilic? Se continua a lavorare così può fare una grande carriera”.